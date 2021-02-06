مستشفى رأس البر يستقبل 29.432 حالة بالعيادة الخارجية مجانا منذ موجة كورونا الثانية

دمياط معتز الشربينى

حرص مستشفى رأس البر المركزى بدمياط على تقديم الخدمة الطبية لمرضاه وسط إجراءات احترازية مشددة لسلامة المرضى والعاملين على تكملة المسيرة واستقبال رواده وتقديم خدمات جديدة فى ظل جائحة كورونا التى تجتاح العالم.

وأشارت الإحصائيات المسجلة داخل المستشفى إلى أنه تم الكشف على:عدد 29 الف 432 حاله عياده خارجيه مجاني، عدد 22 الف 211 حالة عياده خارجيه اقتصادي، عدد 17 الف 101 حاله طوارئ، عدد 4 الاف 621 حاله حجز بالقسم الداخلي، و تم عمل عدد 745 حالة عمليات، كما تم توفير ادوية العزل المنزلي تصرف مجانا مع متابعة الحالات داخل مستشفى رأس البر.

يأتى ذلك فى إطار جهود مديرية الصحة بدمياط وبإشراف الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.