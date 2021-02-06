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مسؤولة بالأمم المتحدة تحذر من تزايد خطر ارتكاب فظائع في إثيوبيا

السبت، 06 فبراير 2021 06:32 ص
مسؤولة بالأمم المتحدة تحذر من تزايد خطر ارتكاب فظائع في إثيوبيا الوضع فى تيجراى
كتب : أحمد علوى

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حذرت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة امس الجمعة من أن "خطر ارتكاب جرائم وحشية في إثيوبيا ما زال مرتفعا ومن المرجح أن يتفاقم" إذا لم تحارب البلاد بشكل عاجل العنف العرقي وخطاب الكراهية والتوترات الدينية.

وقالت أليس ويريمو نديريتو المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية إنها تلقت تقارير عن ارتكاب أطراف الصراع في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا وحلفائها انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان .

وأضافت نديريتو في بيان "يشمل ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون وعنفا جنسيا ونهبا للممتلكات وإعدامات جماعية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية".

وقالت إنها تلقت أيضا "تقارير مثيرة للقلق عن شن هجمات ضد المدنيين على أساس دينهم وعرقهم" في مناطق أخرى من البلاد.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أمر بشن غارات جوية وهجوم بري ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وهي الحزب الحاكم السابق في تيجراي بعد أن هاجمت قوات الإقليم قواعد الجيش الاتحادي في المنطقة في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

 

 

 


الامم المتحدة

اثيوبيا

الكراهية فى اثيوبيا

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