محمد المنفي .. كل ما تريد معرفته عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد

محمد يونس بشير المنفي مواليد 1976 بمدينة طبرق وينحدر من قبيلة المنفة العربية شرقي ليبيا.

نجل الدكتور يونس المنفي أستاذ الإعلام بجامعة قاريونس ومحل إقامته مدينة طبرق، ينتمى إلى قبيلة المنفي المجاهدة شرق ليبيا وهي قبيلة المجاهد عمر المختار.

كان المنفي من القيادات النشطة في رابطة الطلاب الليبيين الدراسين في فرنسا تحت لواء اتحاد طلبة الجماهيرية، وكان من أكثر الشباب الجماهيري إيمانا بمبادئ ثورة الفاتح.

بعد أحداث فبراير، ترشح لانتخابات 2012 وفاز بعضوية المؤتمر الوطني العام ورئيس لجنة الاسكان والمرافق بالمؤتمر الوطني العام، وبقرار صدر في 31 يوليو الماضي 2018 عين المنفي سفيرا لليبيا في اليونان.