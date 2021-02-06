اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يتفقد بدء رصف طريق سخا وتطوير الشوارع والمحاور الجديدة

السبت، 06 فبراير 2021 05:46 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد بدء رصف طريق سخا وتطوير الشوارع والمحاور الجديدة محافظ كفرالشيخ يتفقد بدء رصف طريق سخا
كفر الشيخ _ محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، بدء اعمال رصف طريق سخا كفر الشيخ القديم، ضمن خطة رصف الطرق داخل المحافظة.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ ونائبه، مركز الأورام الجاري العمل به، من بين المشروعات القومية بكفر الشيخ والتي سيفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهر يونيو المقبل.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ الأعمال الجارية في تطوير عدد من الطرق والشوارع والمحاور، ومنها محور سعد زغلول، وصبري القاضي، وشارع 21، موجها بسرعة انتهاء الأعمال بشارع الجيش وعبدالهادي راضي، والنبوي المهندس، وإبراهيم المغازي، من اعمال تشجير ورصف بالانترلوك، وتوسعة.

 

 


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