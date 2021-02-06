محافظ كفر الشيخ : تلقينا 114 ألف و951 طلب تصالح بقيمة 514 مليون و794 ألف جنيه

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أن عدد طلبات التصالح التى تلقتها المحافظة 114 ألف و951 طلب تصالح ، بقيمة 514 مليون و794 ألف جنيه ، مشيراً إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة ، وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة ، مشيدا بأهالى كفر الشيخ لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة .

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل ، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح ، فى ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهاً ، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التى أعلن عنها فى الجريدة الرسمية ، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية ، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا .