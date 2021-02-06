محافظ شمال سيناء يعلن دعم فريق كرة القدم للصم لمواصلة طريقه فى الدورى

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان اليوم السبت، أن المحافظ كرم الفريق بعد تأهله للصعود الى الدورى الممتاز " أ " على مستوى الجمهورية الى أن الحفاظ على القمة أهم من الصعود عليها، مؤكدا على دعم الفريق وتوفير كافة احتياجاته لمواصلة طريقه فى الدورى الممتاز .

وأصدر المحافظ توجيهاته إلى مديرية الشباب والرياضة بتوفير كافة احتياجات الفريق ودعم مسيرته فى الدورى الممتاز من خلال توفير ملعب مناسب للتدريب وتوفير كافة احتياجاته.

ومن جانبه، أكد حسن صالح رئيس مجلس إدارة نادى المعاقين بالعريش، أنه لأول مرة منذ سنوات يحقق النادى الصعود الى الدورى الممتاز " أ" بعد لعبه لعدة سنوات فى الدورى الممتاز "ب "، مقدما الشكر والتقدير للمحافظ ومديرية الشباب والرياضة لوقوفهما خلف الفريق وتشجيعه على الصعود لتمثيل المحافظة على مستوى الجمهورية ،منوها الى أن الفريق لعب 6 مباريات خلال التصفيات الأولية .. حيث أعتلى قمة المجموعة بعد حصوله على 13 نقطة وصعد الى دورى الترقى ليلعب ثلاث مباريات ، ويصعد بعدها الى الدورى الممتاز ( أ ) . كما قدم الشكر للفريق من اداريين ومدربين ومترجم الاشارة واللاعبين .

وأكد لاعبو الفريق ومدربه، بذل الجهود للحصول على الدورى ورفع اسم المحافظة بين جميع المحافظات .

يذكر أن الفريق يضم كل من : فايز أحمد عبد الجيد ، حمادة شفيق محمد الملاحى ، زكرى سعيد عبد الله ، عبد الواحد سعيد عبد الله ، محمد طارق جمعة ، أحمد جمال العبد ناصر ، محمد عبد الستار حمادة ، أحمد فرج سليمان سليمان ، محمد عادل محمد محمد مسلم ، عمرو هانى المنسى عوض ، هيثم محمود محمد اسماعيل ، محمد عزمى دهشان ، هيثم سمير محمد ، أحمد خالد عرفات ، محمد سالم حسان ، محارب حرب عيد عامر ، سامى سلمى اقطيفان ، أحمد اسماعيل سليم ، سمير حميد عبد الرازق لافى ، حسين محمد مغنم غانم ، ومحمود مجدى محمود محمد، كما يضم الجهاز الفنى للفريق كل من : سلامة محمد" مدير فنى"، أحمد عزمى" مترجم الإشارة" ، نعمان حسن عبد الحافظ وأحمد محمد اسماعيل فراج" مدربين" .

وحضر التكريم كل من : كليب راشد مصبح مدير عامالشباب والرياضة وصلاح الشريف مدير ادارة الشباب والرياضة بالعريش .