محافظ الغربية يعقد حوارا مع أهالى زفتى ويشهد بدء توصيل الغاز.. صور

الغربية محمد طارق

عقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، صباح اليوم، حواراً مجتمعياً مع أهالى قرية نهطاى والقرى التابعة لها بمركز زفتى، للاستماع إلى مطالبهم لكى يتم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بحضور نجوى العشيرى السكرتير العام المساعد، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى والدكتورة زينب سامى المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالغربية.

وبدأ اللقاء بكلمة أوضح فيها المحافظ اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير الريف المصرى وأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية تتضمن أكثر من مرحلة، وتتضمن المرحلة الأولى منها تطوير مركز زفتى بالكامل والذى يحتوى على 9 قرى رئيسية، 54 قرية صغيرة و88 تابع، مؤكداً أن المحافظة قامت بتشكيل فرق عمل قامت بعقد اجتماعات مع كافة الشركات الخاصة بتطوير المرافق ورصد احتياجات كل قرية، تلاها عقد حوارات مجتمعية مع أهالى القرى لمعرفة تطلعاتهم وأحلامهم ومشاكلهم الداخلية.

واستمع المحافظ لمطالب ممثلى أهالى قرى الوحدة المحلية بنهطاى، والتى تلخصت فى أهمية وجود مدارس جديدة، سجل مدنى، مشاريع مياه الشرب والصرف الصحى، تغطية كابلات الكهرباء، دخول الغاز الطبيعى، مشروعات صغيرة ومتوسطة وتسهيل الحصول على تراخيصها، الاستفادة من المبانى الحكومية غير المستغلة كالوحدات الصحية ومكاتب البريد، كذلك تطوير الطرق، إقامة مراكز شباب وتغطية بعض الترع واستغلالها فى إقامة المشاريع المختلفة.

وأكد محافظ الغربية أن جميع مطالب أهالى القرى هى مطالب مشروعة وطموحة وسيتم إدراجها داخل خطة العمل وخاصةً مشاريع التنمية المستدامة كتجميع الألبان ومشروعات الأسر المنتجة وتعميمهم على كافة قرى المحافظة، موضحاً أن العمل بمركز زفتى لن يقتصر على تنمية البنية التحتية والخدمات ولكن سيتم التركيز على تنمية الإنسان من خلال تنظيم القوافل المتخصصة فى (الرعاية الصحية، البيطرية، الخدمات الزراعية والخدمات الاجتماعية) بالتوازى مع تطوير البنية التحتية إيماناً بأن العنصر البشرى هو أهم جزء فى منظومة التطوير والتغيير.

وفى نهاية اللقاء، تفقد المحافظ أعمال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقرية نهطاي، موجهاً بتوفير كافة سبل الدعم للشركات المنفذة وكذلك الاستعانة بالعمالة المشاركة فى تنفيذ المشروعات من أبناء قرى المركز وسرعة إنشاء محطات وقود تعمل بالغاز الطبيعى داخل المركز .

يُذْكَر أن اللجنة المشرفة على مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية تتكون من نجوى العشيرى السكرتير العام المساعد، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، الدكتورة زينب سامى منسق المبادرة بالغربية، عبد الوهاب الحضرى منسق الوحدة، الدكتورة جيهان الذهبى مسئول متابعة المشروعات، محمود ممتاز المنسق الإعلامى للوحدة وفريق مؤسسة حياة كريمة من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.



لقاء المحافظ مع أهالى زفتى



بدء توصيل الغاز للمنازل