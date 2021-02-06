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محافظ الشرقية يُتابع أعمال التأهيل والتبطين الجارية بترعه العرايضة بالإبراهيمية

السبت، 06 فبراير 2021 01:47 م
محافظ الشرقية يُتابع أعمال التأهيل والتبطين الجارية بترعه العرايضة بالإبراهيمية أعمال التأهيل والتبطين الجارية بترعه العرايضة بمركز الإبراهيمية
الشرقية - إيمان مهنى

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أعمال التأهيل والتبطين الجارية بترعة العرايضه بمركز الإبراهيمية وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكداً ان المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلي الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه أوضح المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه جاري تأهيل وتبطين عدد 10 ترع بنطاق مركز الإبراهيمية بإجمالي أطوال 43.5 كم وبتكلفه 137 مليون جنيه لخدمة زمام 13 ألف و500 فدان وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بنطاق المحافظة وتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة ولضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن الأعمال الجاري تنفيذها بترعة العرايضه من بداية الفم بجوار مدرسة الشوايكة مروراً بقري ( كفورنجم - أبو جلال - القماش - كفر حجي - السبكي - أبو عدلان - سويسه وصولا لمقابر الشيخ أبو حطب ) بطول 8 كيلو لتخدم زمام 2100 فدان وبتكلفة 23 مليون جنيه تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 10سم والتبطين يشمل القاع والمريول، لافتاً إلى أن المشروع يساهم في الحفاظ علي المياه من الهدر وتحسين نوعيتها ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين ويعمل علي حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب حيث يُعد من المشروعات كثيفة العمالة.

 

 


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