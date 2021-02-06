محافظ البحيرة يعلن عن الموافقة على إقامة محطة رفع صرف صحى بقرية السلام

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن موافقة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحى على مساحة 375 م2، أرض أملاك دولة الواقعة بحوض الرمال نمره/ 2 زمام حوض الحلوانى بقرية السلام – زرزارة التابعة لقرية المعدية بمركز إدكو وذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع.

يذكر أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 م المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016 مع إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحى واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك .