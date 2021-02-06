اليوم السابع
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محافظ البحيرة يتابع أعمال إصلاح الهبوط الأرضى على أحد جانبى الطريق الزراعى

السبت، 06 فبراير 2021 01:06 ص
محافظ البحيرة يتابع أعمال إصلاح الهبوط الأرضى على أحد جانبى الطريق الزراعى محافظ البحيرة يتابع أعمال إصلاح الهبوط الأرضى
البحيرة - ناصر جودة

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قام اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة يرافقه حازم الأشمونى - السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر -السكرتير المساعد ومسئولى الهيئة العامة للطرق وكافة الجهات المعنية من المرور والحماية المدنية وإدارة الأزمات والوحدة المحلية ومديرية الطرق بالتوجه على الفور إلى موقع الهبوط الأرضى الذى حدث مساء اليوم بمساحة 50 سنتيمتر وعمق 1.5 متر على جانب الطريق الزراعى اتجاه دمنهور/ القاهرة أمام مستشفى دنشال للكبد بمركز دمنهور .

ووجه اللواء المحافظ بسرعة إصلاح الموقع وتشكيل لجنة للوقوف على أسباب وقوعه .

من الجدير بالذكر أن الهبوط وقع على جانب الطريق والحركة المرورية تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة .

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