محافظ أسيوط يعلن استمرار المتابعات لمشروعات الرى بصدفا ومنفلوط.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على المتابعة المستمرة للمشروعات التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، فضلا عن شن حملات إزالة الإشغالات والمرافق بالشوارع والميادين، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية لإزالة ورفع هذه التعديات من الشوارع والميادين لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام خاصة التي تؤثر على حركة المرور والسيارات على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وترأست هويدة شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرية بنى قرة وتم خلالها تنفيذ 41 قرار ازالة لتعديات وإشغالات على الشوارع والميادين العامة تمثلت ما بين بروز وتندات وسلالم وبناء حوائط بالشارع ومطبات صناعية وذلك بمشاركة رباح حمدي رئيس الوحدة المحلية للقرية وبرفقته مسئولي الإشغالات بالوحدة وإشغالات الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية وقسم المتابعة وبمصاحبة قوة من مركز شرطة القوصية بقيادة الرائد حازم الدروي رئيس نقطة شرطة بنى قرة .

كما تابع حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا أعمال تغطية الترعة بالطريق السريع اسيوط سوهاج بمسافة 250 متر صرف مغطى وذلك ضمن المشروعات التى يجرى تنفيذها بقرى المركز لتحسين احوال الرى والصرف وتنفيذا لخطة الدولة للنهوض بمشروعات الرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما تابع حسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط المشروعات الجارى تنفيذها بقرى المركز فضلا عن تكثيف اعمال رفع الإشغالات ونظافة الشوارع والميادين بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية للمركز .

وعلى جانب آخر، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات المفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع وميادين المحافظة ومراكزها وقراها لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة اليومية الدورية والقيام بورديات عمل صباحية ومسائية لضمان رفع كافة المخلفات والقمامة مشيراً إلى أهمية التعاون بين الوحدات المحلية وقسم شرطة المرافق والإشغالات وقطاع النظافة لتحقيق التنسيق اللازمة وتقديم أفضل الخدمات اللازمة للمواطنين .

وترأس المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة حملة مكبرة لازالة الاشغالات ومتابعة اعمال النظافة والتجميل بقرى بنى مر والعصارة بمركز الفتح رافقه خلالها عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وتم خلالها تكثيف اعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة من الأماكن المخصصة لها وإزالة الاشغالات والمرافق ورفع فرش خضار وتند قماش ورفع عربات وغيرها وتمهيد وتسوية عدد من الطرق والشوارع بقرى المركز وذلك بمشاركة معدات مجلس المدينة ومعدات الوحدات المحلية بهذه القرى.



تغطية ترعة بصدفا



تغطية ترعة بصدفا



حملة لازالة الاشغالات والنظافة بمركز الفتح



حملة لازالة الاشغالات والنظافة بمركز الفتح