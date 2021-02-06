مجلس الأمن: تنظيم داعش يمتلك 100 مليون دولار من الاحتياطى النقدى

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أكد تقرير دولى صادر عن مجلس الأمن، اليوم /السبت/، أن العدد الأكبر من عناصر تنظيم داعش موجود داخل العراق، فيما أشار إلى، أن التنظيم يمتلك 100 مليون دولار من الاحتياطى النقدى، وأوضح تقرير صادر عن لجنة معاقبة القاعدة وداعش التابعة لمجلس الأمن الدولي،أن" التقديرات تشير إلى أن تنظيم داعش الإرهابي، لديه 100 مليون دولار من الاحتياطى النقدى"، مضيفا أن "تنظيم داعش ما زال لديه حوالى 10 آلاف مقاتل فى سوريا والعراق، والعدد الأكبر من عناصر التنظيم يتواجدون فى العراق".

كما بيّن التقرير، أن "التنظيم حصل على أموال من الخارج من خلال شبكات مالية غير رسمية"، لافتا إلى أنه "يواصل جمع الأموال بطرق عديدة مثل الابتزاز والخطف والفدية".



ومن جهته، نوه مجلس الأمن الدولى أن"تنظيم داعش ما زال قادرا على شن عمليات فى المناطق الحدودية بين العراق وسوريا، على الرغم من التحديات التى يواجهها ومن بينها فقدانه عدداً من قياداته فى عام 2020".