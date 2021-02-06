ماليزيا تدرس تسهيل السفر بإلغاء إجراءات الحجر الصحى مع البلدان المجاورة

كوالمبولار / أ ش أ/

أجرت وزارة السياحة والفن والثقافة الماليزية مناقشات مع وزارات الصحة والداخلية والخارجية لاستكشاف الفرص فى تسهيل السفر مع البلدان المجاورة فى ظل استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت وزيرة السياحة نانسى شكرى -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية- إن تنفيذ "فقاعة السفر"، الذى يسمح بالسفر بين وجهتين آسيويتين دون الحاجة الخضوع للحجر الصحي- يخضع حاليا لمناقشات ثنائية حول الصحة والهجرة بين ماليزيا وعدة دول.

وأضحت أنه من بين الدول المصنفة فى فقاعة السفر بروناى وسنغافورة وتايلاند، بالإضافة إلى دول أخرى فى رابطة "آسيان" ودول آسيا والمحيط الهادئ مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا حيث تم تحديد هذه الدول على أنها آمنة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقدمت ماليزيا اقتراحها للشفافية وتوحيد إجراءات التشغيل القياسية عبر الحدود من قبل الدول الآمنة بهدف تسهيل السفر بين ماليزيا وتلك الدول مع مراعاة تعليمات الوكالات الصحية فى البلدان المعنية.