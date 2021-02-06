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ليبيا تطالب المجتمع الدولى بدعم إرادة الليبيين لإنجاح عمل السلطة التنفيذية الجديدة

السبت، 06 فبراير 2021 11:00 م
ليبيا تطالب المجتمع الدولى بدعم إرادة الليبيين لإنجاح عمل السلطة التنفيذية الجديدة محمد يونس المنفى رئيسا للمجلس الرئاسي
نيويورك /أ ش أ/

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طالب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السنى، المجتمع الدولى بدعم إرادة الليبيين لإنجاح عمل السلطة التنفيذية الجديدة بإجراءات عملية وألا تكتفى بالبيانات.

وقال السنى - فى تغريدة بموقع "تويتر" أوردتها بوابة أفريقيا الإخبارية - "نطالب المجتمع الدولى بدعم إرادة الليبيين لإنجاح عمل السلطة التنفيذية الجديدة بإجراءات عملية وألا تكتفى بالبيانات".. مضيفا "أولى هذه الخطوات إنهاء كافة التدخلات بكل أنواعها".

وأضاف السني: "ننتظر من مجلس الأمن موقف واضح لدعم هذه الإرادة ومحاسبة المعرقلين وتفويض الأمم المتحدة لدعم إجراء الانتخابات فى 24 ديسمبر القادم".

كان منتدى الحوار السياسى الليبى الذى تقوده الأمم المتحدة، قد صوت على اختيار القائمة التى تضم محمد يونس المنفى رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوى المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد محمد دبيبه.

 


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المجتمع الدولى

إرادة الليبيين

إنجاح عمل السلطة التنفيذية الجديدة

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