وأبقى القرار على منع حركة المسافرين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، باستثناء العابرين "ترانزيت"، وأن تُفتح الحدود البرية ليوم واحد في الأسبوع لعبور اللبنانيين فقط، وعدل القرار مواقيت منع التجول في الشوارع، بحيث تبدأ اعتبارا من الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا، بدلا من منع التنقل بصورة كاملة المعمول به حاليا في إطار حالة الإغلاق الشامل.



ودخل لبنان حالة الإغلاق العام الشامل في سبيل الحد من تفشي وباء "كورونا" ابتداء من 14 يناير الماضي وحتى 8 فبراير الجاري، لا سيما بعدما امتلأت معظم المستشفيات ووحدات العناية المركزة بالمرضى المصابين بالفيروس.