كازاخستان تسجل 1141 إصابة جديدة بكورونا والجزائر ترصد حالتى وفاة

أستانا /أ ش أ/

سجلت السلطات الصحية فى جمهورية كازاخستان، 1141 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالى عدد المصابين فى البلاد إلى 193 ألفًا و966 حالة.

وذكرت وزارة الصحة – فى بيان نقلته وكالة أنباء (كازين فورم) الكازاخية اليوم السبت - أن البلاد سجلت 1221 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالى عدد المتعافين من الفيروس فى البلاد إلى 174 ألفًا و880 حالة.

وأضافت الوزارة أنه لا يزال يوجد 27 ألفًا و200 مريضًا بالفيروس التاجى يخضعون للعلاج فى كازاخستان، منهم 271 مريضا فى حالة حرجة.

فى الوقت نفسه، سجلت كازاخستان على مدار الأسبوع الماضى 64 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالمرض، مما رفع إجمالى الوفيات فى الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا إلى 2540 حالة.

بدوره أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم السبت، تسجيل 223 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالتى وفاة فى يوم واحد.

وقال فورار - فى مؤتمره الصحفى اليومى - إن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 108 آلاف و852 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 2911 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 74 ألفا و508 حالات، بعد شفاء 178 حالة جديدة، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 21 مريضا بالعناية المركزة.

كانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا فى الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة فى يوم واحد، وتم تسجيلها فى 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب كورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا فى 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.