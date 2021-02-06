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قصة مواطن منياوى وهب ممتلكاته لمساعدة مصابى كورونا فى العزل المنزلى.. فيديو

السبت، 06 فبراير 2021 01:32 ص
قصة مواطن منياوى وهب ممتلكاته لمساعدة مصابى كورونا فى العزل المنزلى.. فيديو
المنيا - حسن عبد الغفار

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وهب كل ما يملك من أجل إنقاذ مرضى كورونا والمتواجدين فى العزل المنزلى، وعرض أكثر من منزل ليكون عزلا مجانا، ويوفر أسطول الأكسجين وجميع المستلزمات ويسلمها بالمجان للمصابين.

وقال أشرف محمد إبراهيم، من قرية البيهو التاعة لمركز سمالوط، لـ"اليوم السابع"، أكمل مسيرة والدى ومنذ 20 سنة ونحن نعمل فى أعمال الخير لكن فى أزمة كورونا، وجدت الوباء ينتشر حزنت كثيرا وهذا ما دفعنى أن أشترى أنابيب أكسجين، وكذلك أطرق كل الأبواب حتى أجمع عددا من الأسطوانات لمساعدة المصابين .

وأضاف "أشرف"، طالبت الجميع بأن يساهموا فى تلك المبادرة ولكن الوباء أكبر من جهودنا واستطعت أن أكمل 19 أسطوانة أنا أقوم بملئها وتوزيعها على جميع المصابين، سواء فى سمالوط أو فى المنيا.

وقال "أشرف"، إن المواطن يسلم بطاقته الشخصية حتى يعيد تلك الأسطوانة ونقوم بتعبئتها وإعادة تدويرها للمواطنين المصابين .

ولفت "أشرف"، إلى أن وفاة شقيقى بكورونا وعدم قدرتى على إنقاذه جعلتنى أقرر المساهمة فى إنقاذ المصابين من المرض واستطعت أن أنقذ ما يقرب من 37 شخصا مصابا صدقة جارية .

وأضاف، ليسنا نقوم بتوفير أسطوانة الأكسجين فقط وإنما أيضا تعاملت مع صيدليات توزع الدواء بتخفيض حوالى 10% للمرضى الفقراء وأنا أقوم بسداد ثمن الأدوية .

وأشار إلى أن جميع مستلزمات مصابى كورونا من أكسجين وكمامات وكل شىء يلزم المريض، وكذلك أيضا الوحدات الصحية.

وقال أشتريت 6 أجهزة تنفس للأطفال وأجهزة قياس الأكسجين، وطلبت من المسئولين تخصيص منازلى جميعها لمرضى كرونا، ولكن المسئولين رفضوا هذا التبرع، رغم أنى أكدت لهم أننى لا أطلب أى مقابل لذلك .


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