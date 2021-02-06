اليوم السابع
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السبت، 06 فبراير 2021 08:39 ص
خالد صلاح
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قاذفة روسية تختبر "قاتل حاملات الطائرات" الجديد

السبت، 06 فبراير 2021 08:35 ص
قاذفة روسية تختبر "قاتل حاملات الطائرات" الجديد قاذفة روسية
أ ش أ

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أجرت القاذفة الروسية، حاملة الصواريخ "Tu-22M3"، اختبار إطلاق صواريخ كروز جديدة من طراز "X-32"، المخصصة لتدمير الأهداف المائية والمعروفة باسم "قاتل حاملات الطائرات".
 
وقال مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت - إن القاذفة الاستراتيجية بعيدة المدى "نفذت عمليات إطلاق لصواريخ مجنحة من طراز X-32، التي ستشكل أساس الأسلحة الضاربة لقاذفة Tu-22M3M المحدثة".
 
وأوضح أن الاختبار كان ضروريا للتأكد من خصائص الصواريخ المجنحة من طراز X- وعمليات إطلاقها من قاذفات Tu-22M3M المحدثة.
 

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حاملة الصواريخ

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صواريخ كروز

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