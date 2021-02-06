فض سرادق عزاء وغلق قاعة احتفالات وتغريم 14 مواطن لعدم ارتداء الكمامة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهى والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية ، وقائدى المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، حملة على المواقف العمومية لمتابعه التزام السائقين والمواطنين المترددين على المواقف العامة بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن تغريم 14 مواطن لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة الواقية، فضلا عن غلق كافيتريا مخالفه للإجراءات الاحترازية بمنطقه فلل الجامعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير، بغلق وتشميع قاعة للاحتفالات بالمدينة، وذلك لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء إنعقاد حفل توزيع جوائز بالقاعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بفض سرادق عزاء بناحية قرية العواسجة التابعة للوحدة المحلية بالعلاقمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



حملة على قاعات الافراح