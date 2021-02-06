غلق وتشميع 6 مقرات للدروس الخصوصية بكفر الدوار وأبو حمص فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن اللجان المشكلة للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية، شنت حملة على مقار الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق وتشميع 3 مراكز بشارع الجيش بكفر الدوار و3 مقرات أخرى بمركز أبو حمص.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ علي صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب، واستمراراً لعمل اللجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن طبقا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنة 2020 م للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.