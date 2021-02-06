غدا إنقطاع مياه الشرب عن غرب الإسكندرية بسبب أعمال التجديد

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياة الشرب بالإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه من منطقة نادي الصيد حتي العجمي غرب الإسكندرية، نظراً للقيام بأعمال الإحلال والتجديد بخط 800مم الناقل للمياه بمحطة المنشية 1، وذلك بدءا من غدا الأحد 7 فبراير 2021 في تمام الساعة العاشرة مساءاً وحتي صباح يوم الأثنين الموافق 8 فبراير 2021.

وأكدت الشركة فى بيان لها اليوم، أنه سيتم إعادة ضخ المياه للضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد.

وأجرى المهندس أحمد جابر شحاتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الإسكندرية، جولات ميدانية ، للتأكد من كفاءة حالة الروافع والمحطات على الطبيعة.

وأشارت شركة مياه الإسكندرية، إلى أن الجولة بدأت بالمرور على رافع برج العرب الساحلى، لتفقد أعمال الإحلال والتجديد القائمة لتحسين مستوى الضغوط وتقديم خدمة أفضل لأهالى المنطقة، بالإضافة إلى متابعة حالة العنبر الجديد برافع جهاز مدينة برج العرب الجديدة وموقف تشغيل وحدة التحلية بنظام، وهى تعمل على تنقية المياه على مراحل لفصل المياه عن الأملاح والمعادن الزائدة.