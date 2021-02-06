عمدة لندن يحذر من كسر القواعد الاحترازية لمواجهة كورونا مازال الخطر موجودا

كتب هيثم سلامة

حذر صادق خان، عمدة لندن، مع بدء انخفاض أرقام الإصابات لكورونا، من كسر القواعد الاحترازية لمواجهة الوباء ، التي فرضتها بريطانيا منذ الموجة الثانية، مشيرا الى أنه لايزال هناك الأف من المصابين في المستشفيات.

وكتب صادق خان، عبر حسابه بموقع تويتر:" قد تكون الأرقام التي ثبتت إصابتها بالفيروس بدأت في الانخفاض، لكن الآلاف من سكان لندن لا يزالون في المستشفى وتتعرض خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة NHS لضغط لا يصدق. هذا ليس الوقت المناسب لكسر القواعد يرجى حماية الناس من حولك ، والبقاء في المنزل".



عمدة لندن عبر تويتر

وكانت صحيفة الديلى ميل البريطانية، نشرت تقريرا عن توقيع بريطانيا صفقة للتعاقد على 50 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، بعدما أعلنت شركة أكسفورد عن فاعلية لقاحا استرازينيكا ضد متغير السلالة البريطانية الجديدة والتي أطلق عليها "كينت"، واستهدفت الصفقة الحصول على جرعات من لقاحات فيروس المختلفة لمواجهة السلالات التي ظهرت حديثا في مختلف أنحاء العالم، بعد مت كشفت الاختبارات أن بعضها قد يكون قادرًا على تفادي المناعة التي يسببها المحصول الحالي من اللقاحات.