ضبط 6 مخابز مخالفة خلال حملة تموينية فى باجا بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكنت حملة تموينية بناحية مركز اجا بمحافظة الدقهلية، من ضبط عدد من المخابز المخالفة، وذلك بعد توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بتكثيف الحملات على المخابز لبيان مدى التزامها بالتعليمات التموينية وضبط المخالفين وترأس الحملة يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا، يرافقه مصطفى عوض ومحمد حسين المفتشان بالإدارة.

وتم ضبط مخبز م.م.ح بقرية ميت ابو الحارث لتصرفه فى عدد 4 شكاير دقيق بلدى مدعم ومخبز ن.م.ع بقرية كفر عوض لإنتاج خبز ناقص الوزن ، ومخبز ر.ح.م بقرية شيوة الشرقية لعدم نظافة أدوات العجين، ومخبز س.ع.ال بقرية سنجيد ينتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخبز م.ا.ب بقرية اخطاب ينتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخبز ر.ر.م بقرية ميت فضالة لعدم نظافة أدوات العجين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.