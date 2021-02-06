صور.. مظاهرات نسائية في بولندا احتجاجا على قوانين حظر الإجهاض

كتب عبد الوهاب الجندى

تظاهر مئات السيدات في العاصمة البولندية وارسو، اليوم السبت، احتجاجا على تشديد القوانين الخاصة بالإجهاض في البلاد، والتي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا في بولندا.

ووفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء، فقد استخدمت الشرطة البولندية العنف لتفريق المتظاهرين، واعتقلت العشرات من النساء المشاركة في المسيرات التي جابت العاصمة وارسو.

واستخدمت الشرطة البولندية الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين المحتجين على تشديد القوانين الخاصة بالإجهاض، والتي تجعل الحصول على هذه الخدمة الطبية شبه مستحيل.

وتشهد بولندا مظاهرات حاشدة منذ عام، ضد القرار الذي حظر الإجهاض في حالة وجود عيوب خلقية، كما واندلعت شجارات في البرلمان، وحمل بعض نواب المعارضة لافتات تحمل عبارات "هذه حرب" و"عار".

وفى تصريحات سابقة، أكد زعيم الحزب الحاكم أن حكم المحكمة لا يمكن إلغاؤه، وقال ياروسلاف كاتشينسكي نائب رئيس الوزراء إن الاحتجاجات "محاولات لتدمير بولندا"، وحض الشعب على "الدفاع عن الأمة" والكنيسة الكاثوليكية، ورفض التظاهر.



فتاة تجلس وسط رجال الشرطة



لافتات ضد حظر الإجهاض



مظاهرات الإجهاض في بولندا



مظاهرات بولندا