صحة القليوبية تواصل تطعيمات لقاح كورونا بمستشفيات الصدر والحميات.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

واصلت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية بقيادة الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

وكان الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تلقى أول جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الصحة بالقليوبية لبدء منح اللقاء لمقدمى الخدمة الطبية لمصابى كورونا بمستشفيات العزل المنتشرة على نطاق القليوبية.

كما بدأ مستشفى قها للعزل الصحي في تطعيم طاقمها الطبي بلقاح فيروس كورونا ضمن خطة وزارة الصحي لتطعيم الطاقم الطبي بمستشفيات العزل، وجاء على رأسهم الدكتور أحمد سعد الخيامى مدير المستشفى، وأحمد حسونة المدير الإدارى.

وأوضحت مصادر طبية بديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أنه تم البدء بالأطقم الطبية بمستشفات العزل والمخصصة فقط لحالات كورونا، والتى من بينها مستشفى قها فقط بالمرحلة الأولى بالقليوبية، فيما ستبدأ الوزارة تباعا فى منح اللقاح لباقى الأطقم الطبية بالمستشفيات التى تستقبل مصابى كورونا.

فيما قال المهندس رضا عرفات رئيس قسم الصيانة بالمستشفي، والذي حصل على اللقاح، أنه عبارة عن حقنة تم أخذها فى الذراع لأن اللقاح عبارة عن جرعتين بين الأولى والثانية 21 يوما، مشيرا إلى أنه لم يشعر بأي أعراض عند تلقيه اللقاح معربا عن تفاءله بالمصل الذي أقرته وزارة الصحة.

التطعيمات بمستشفيات الصدر والحميات



تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات القليوبية



خلال التطعيمات بمستشفيات القليوبية