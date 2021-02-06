صحة الدقهلية تعلن ارتفاع نسب التعافى من كورونا ومتابعة 3500 حالة عزل منزلى

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم السبت، ارتفاع نسب التعافى بين مرضى فيروس كورونا بعد المتابعة الدورية لهم، سواء بزيارات منزلية أو عن طريق الاتصال التليفونى، حيث تم متابعة حوالى 3500 حالة عزل منزلى من بداية المبادرة، وخروج تحسن وشفاء لعدد 3175 حالة، وتم تحويل عدد 175 حالة للمستشفيات، حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة، كما تم توزيع 275 جهاز قياس الأكسجين

وتقدم مكى، بالشكر للفرق الطبية على استمرار جهودهم، فى ظل الظروف الراهنة خلال التصدى والمواجهة للوباء الذى اجتاح العالم أجمع، وحثهم على بذل المزيد من الجهد داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها والأمة الإسلامية

وناشد وكيل الوزارة، المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد، ولبس الماسك خاصة فى الأماكن العامة وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعى.

يذكر أنه تم تشكيل 85 فريق من أعضاء المهن الطبية مقسمين على الإدارات الصحية المختلفة بانحاء المحافظة بواقع 51 فريق متابعة عن طريق الاتصال التليفونية و34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة، ومتابعة حالات العزل المنزلى، وتطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل على منظومة co trace.