اليوم السابع
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سحب مياه الأمطار بشوارع مدينتى الحسنة ونخل بوسط سيناء.. صور

السبت، 06 فبراير 2021 01:47 م
سحب مياه الأمطار بشوارع مدينتى الحسنة ونخل بوسط سيناء.. صور التخلص من مياه الامطار بوسط سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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انتهت مجالس المدن بوسط سيناء، من سحب مياه الأمطار التى تجمعت خلال الموجة الشتوية الأخيرة ، وأعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء ، أنه تم التحرك السريع لإزالة أى معوقات وتراكمات المياه من موجة الأمطار والتى تترتب عليها إعاقة الحركة أمام المواطن وتفادى أى مخاطر ، وقامت إدارة الحملة الميكانيكية بالمجلس بتوجه جميع معدات مواجهة السيول والأزمات والكوارث لرفع وشفط كل تجمعات وتراكمات مياه الأمطار داخل المدينة ، وتغطية غرفة العمليات لمتابعة جميع القرى لمركز ومدينة الحسنة ، والمرور لإزالة أى معوقات أو نحر بالطرق الرئيسية حفاظاً على أرواح المواطنين وتجنب التعرض لمخاطر السيول.

وطالب مجلس مدينة الحسنة المواطنين بتوخى الحذر والحيطة الشديد وعدم السير على الطرق المحيطة بالتراكمات والمياه إلا بعد التأكد من سلامة الطريق ، والإبلاغ فى حالة وجود أى معوقات أو نحر بالطرق تعوق الحركة .

كما أعلن مجلس مدينة نخل ، عن توجيه حملات كسح مياه الأمطار من شوارع وأحياء المدينة بمشاركة شركة المياه .

وأكد أهالى بمناطق وسط سيناء ، أنه تواصل جريان مياه الأمطار بوديان وسط سيناء وتجمعها فى مسار وادى العريش الذى يصب فى البحر المتوسط على ساحل مدينة العريش .

وقال الأهالى أن السيول تسببت فى خسائر محدودة فى قرى وادى العمر والجفجافه بنطاق مركز الحسنة ، وجرفت فى طريقها أعداد من الإبل أثناء رعيها ، كما تسببت فى أضرار ببعض المنازل .

 

التخلص من مياه الامطار بوسط سيناء
التخلص من مياه الامطار بوسط سيناء

 

سحب المياه من شوراع مدينة نخل
سحب المياه من شوراع مدينة نخل

 

سحب مياه الامطار من شوارع مدينة الحسنة
سحب مياه الامطار من شوارع مدينة الحسنة

 

سحب مياه الامطار
سحب مياه الامطار

 

 


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