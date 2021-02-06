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زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب كيرمان فى شرق إيران

السبت، 06 فبراير 2021 12:09 م
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب كيرمان فى شرق إيران ريختر
كتب محمد جمال

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قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن زلزالا بقوة 4.7 درجة على سلم ريختر قد ضرب راور بمحافظة كيرمان في شرق إيران، فجر اليوم السبت، ونقلت عن مركز رصد الزلازل بالمؤسسة الجيوفيزيائية التابعة لجامعة طهران أن هذا الزلزال وقع عند الساعة الثانية والربع بعد منتصف الليل، حسب التوقيت المحلي، وكان على عمق 12 كلم تحت سطح الأرض "عند التقاء خطي الطول الشرقي 56.73 والعرض الشمالي 31.45 درجة". ولم يُذكر حتى الآن ما إذا خلف الزلزال أضرارا أم لا.

تجدر الإشارة إلى أن إيران من بين البلدان المعرضة باستمرار للهزات الأرضية بدرجات متفاوتة قد تخلف أحيانا خسائر كبيرة في الأرواح والبنى التحتية.


ريختر

إيران

طهران

كيرمان

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