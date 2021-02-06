وأكد أنه من المخطط أن يبدأ التطعيم الجماعي في الولايات المتحدة والدول الأوروبية بداية الخريف القادم ، لذلك يوجد لدى الروس "امتياز كبير" في هذا المجال، ولهذا فأن أنظار المنتجين تتجه نحو روسيا بالضبط، وتابع "إن عدد الجرعات من اللقاحات الروسية المصدرة إلى الأسواق الأجنبية قليل جدا حتى الآن".



وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف قد أكد أن النظام الصحي في روسيا مزود بأدوية الوقاية والعلاج من فيروس كورونا بشكل كامل.