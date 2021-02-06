أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أنه بإمكان روسيا تطعيم كافة المواطنين الراغبين ضد فيروس كورونا بحلول شهر يونيو القادم، وقال دميترييف - في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت - "تعرفون أننا بلا شك نركز على تطعيم المواطنين الروس، وروسيا هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على تطعيم كل مواطنيها الراغبين في ذلك".
وأكد أنه من المخطط أن يبدأ التطعيم الجماعي في الولايات المتحدة والدول الأوروبية بداية الخريف القادم ، لذلك يوجد لدى الروس "امتياز كبير" في هذا المجال، ولهذا فأن أنظار المنتجين تتجه نحو روسيا بالضبط، وتابع "إن عدد الجرعات من اللقاحات الروسية المصدرة إلى الأسواق الأجنبية قليل جدا حتى الآن".
وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف قد أكد أن النظام الصحي في روسيا مزود بأدوية الوقاية والعلاج من فيروس كورونا بشكل كامل.
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