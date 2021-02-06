اليوم السابع
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رفع 940 طن قمامة ومخلفات بعدد من المناطق فى الدقهلية.. صور

السبت، 06 فبراير 2021 03:30 م
رفع 940 طن قمامة ومخلفات بعدد من المناطق فى الدقهلية.. صور رفع القمامة
الدقهلية شريف الديب

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استمرت اليوم السبت أعمال الحملات المكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات بمحافظة الدقهلية، بنطاق أحياء شرق وغرب المنصورة ونطاق مركز المنصورة ومركز ومدينة طلخا، حيث قامت الحملات برفع 940 طن قمامة وأتربة ومخلفات بنطاق المنطقة المذكورة.

ففى نطاق حى شرق المنصورة تم رفع 200 طن، وفى نطاق مدينة طلخا والوحدات المحلية التابعة تم رفع 150طن قمامة، وفى نطاق مركز المنصورة تم رفع 270 طن قمامة ومخلفات بالمدينة والوحدات المحلية التابعة، وفى نطاق حى غرب تم رفع 320 طن قمامة.

ويستمر تنفيذ الحملات يوميا بالمنطقة المركزية المشار إليها وذلك بمشاركة المعدات والسيارات والورش الصناعية التابعة للوحدات المحلية فى غرب وشرق المنصورة ومركز المنصورة ومركز طلخا، وعدد من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على استمرار اعمال الحملات بالمنطقة المشار إليها حرصا على توفير بيئة صحية ونظيفة وآمنة للمواطنين بنطاق المحافظة، وفى ذات السياق  كلف محافظ الدقهلية، جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتنفيذ هذه الحملات نطاقهم لرفع كافة تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء يوميا على مستوى المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن ذلك يأتى فى إطار الخطة المتكاملة التى تم إعدادها بهدف تحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين بأنحاء المحافظة وذلك بهدف تحقيق رضا المواطنين وتوفير بيئة نظيفة لمواطنى الدقهلية.

 

رفع 940 طن قمامة ومخلفات بعدد من المناطق فى الدقهلية (1)
رفع القمامة والمخلفات 

 

رفع 940 طن قمامة ومخلفات بعدد من المناطق فى الدقهلية (2)
رفع 940 طن قمامة ومخلفات بعدد من المناطق فى الدقهلية

 

رفع 940 طن قمامة ومخلفات بعدد من المناطق فى الدقهلية (3)
رفع 940 طن قمامة ومخلفات بعدد من المناطق فى الدقهلية 

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