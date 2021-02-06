رئيس "مياه القناة" يشرف على أعمال صيانة محطة الزهور بالإسماعيلية

الإسماعيلية – محمد فرج - صبرى غانم

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم السبت، فى تصريحات صحفية ، أنه تابع بنفسه لحظة بلحظة، الانتهاء تماماً من أعمال تركيب وتشغيل "بدالة" بمحطة صرف صحى العشرينى بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بدلا من الغاطسة التى حدث بها عطل مفاجئ ، بالإضافة إلى البدء فى أعمال صيانة طلمبات محطة الزهور ورفع الرواسب بالبيارة الرئيسية بالمحطة ، وذلك بواسطة عمال الشبكات وفنيو الشركة ، مع أتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بالمحطة ، تحت إشراف المهندسة ريهان حسن ، مدير عام التشغيل والصيانة بالشركة .

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت ، أن الهدف من تركيب " بداله " بمحطة صرف صحى العشرينى يهدف لإلى عدم توقف المحطة نهائى فى حالة إنقطاع التيار الكهربائى أو حدث عطل فى مولد الديزل "، وجارى حالياً أعمال أصلاح الغاطسة التى حدث بها عطل مفاجئ .

مؤكداً البدء فى أعمال صيانة الثلاثة طلمبات الخاصة بمحطة الزهور واحدة تلو الأخرى، لإطالة عمرها الافتراضى والاستدامة فى العمل، بالإضافة الى إزالة الرواسب العالقة المتواجدة فى بيارة المحطة، وكل ذلك يتم بواسطة عمال وفنيو الشبكات.

وأشاد اللواء عصمت ، بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى لخطة الحملة المكبرة لعملية التطهير والملس الموسعة لشبكات الصرف الصحى فى محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية ، وبورسعيد" وذلك للقضاء على المناطق الساخنة ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحى حتى تستوعب الزيارة للتصرفات المياه وخاصة خلال فصل الشتاء، والبدء فى انطلاق المرحلة الثانية وفى نطاق أوسع لتشمل عدة مناطق أخرى.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة ، المواطنين ، عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة فى غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي ، حتى لا يحدث إنسداد لمواسير الصرف ويسبب طفوحات للمياه، وحفاظا على شبكة الصرف الصحي ، وإطالة عمرها الافتراضى واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .