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حمدوك: سد النهضة يشكل تهديدا لأمن نحو 20 مليون سودانى

السبت، 06 فبراير 2021 09:21 م
حمدوك: سد النهضة يشكل تهديدا لأمن نحو 20 مليون سودانى حمدوك
كتب رامى محيى الدين

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قال رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، إن سد النهضة يشكل تهديدا لأمن نحو 20 مليون سوداني، وأن حل مسألة سد النهضة يجب أن يتم وفق القانون الدولى ونحن متفقون على المضى قدما لحل ملف سد النهضة ضمن الحلول الأفريقية، وفقا لما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق قال وزير الرى السودانى أن أي ملء من جانب واحد لخزان سد النهضة الإثيوبي فى يوليو يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي السودانى.

وأضاف، أن السودان يقترح توسيع مظلة التفاوض لتشمل مع الاتحاد الأفريقي الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وتحويل دور هذه المؤسسات الأربعة من مراقبين الى وسطاء.

 
 

 

 


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