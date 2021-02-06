حسن الخاتمة.. الشيخ خلف توضأ وخرج للصلاة وتوفى أمام أبواب المسجد بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

استعد للصلاة وتوضأ بمنزله ثم خرج مع بداية شعائر صلاة الجمعة بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا، ولكنه سقط على الأرض وهو فى طريقه إلى المسجد، الذى يجاور منزله وفارق الحياة، وهو الشيخ خلف محجوب الذى يبلغ من العمر 77عاما .



وقد شيع أهالى القرية والقرى المجاورة جثمان الشيخ فى جنازة مهيبة، وقال أهالى القرية، إن الشيخ خلف من البسطاء فى القرية، وكان معروفا بين الجميع بسعية الدرب فى الخير، وأنه كان خطيبا لمسجد بالقرية، بالإضافة إلى أنه كان يحفظ القرآن لأطفال القرية، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية فى كتاب الله .



يذكر أن الشيخ خلف تخرج من الأزهر الشريف وعمل خطيبا لمسجد السعادة لأعوام طويلة ولم يمنعه كبر السن عن ارتياد المسجد بشكل منتظم وحرصه الشديد على القيام بنظافة المسجد والساحة المحيطة به .