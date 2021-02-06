جلسة مزاد بجمارك دمياط يوم الثلاثاء المقبل.. تعرف على الشروط

أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط، قيامها بعقد جلسة مزاد علنى (مزايدة محدودة ) للبيع المباشر بالمظاريف المغلقة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2021/2/9 فى الساعة الثانية عشرة صباحا طبقا لنص المادتين رقمى 66 و 67 من قانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 .
يأتى ذلك لبيع عدد 2 لوط طبقا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط المعلنة.
واللوط الأول عبارة عن 1494 صندوق تفاح منشأ بولندا محصول 2020 و 2021 بوزن 23 طن.
واللوط الثانى عبارة عن 35 كرتونة بوزن 332 كيلوجرام معسل إدخنة النخلة منتج مصرى .
وتباع كراسة الشروط بمبلغ 200 جنية بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط
والمعاينة مرة واحدة يوم الإثنين الموافق 2021/2/8 من الساعة 11 حتى الساعة 2 ظهرا والوزن عند الصرف تحت العجز والزيادة .
وسوف تعقد جلسه المزاد بمقر المعهد الثقافي الجمركي بجمارك دمياط يوم الثلاثاء القادم الموافق 2021/1/19 فى الساعة الثانية عشرة ظهرا .
وشروط دخول المزاد كالتالى :
- تقديم صورة الرقم القومى والبطاقة الضريبية.
- كراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد.
- سداد 50 ألف جنية تأمين المزاد.
- ثمن كراسة الشروط 200 جنيه مصرى.
- حضور المزاد شخصى أو بتوكيل موثق.
- يحق للجنة البيع رفع تأمين المزاد أثناء جلسة البيع.
-البيع وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
- شراء كراسة الشروط والمواصفات شرط للمعاينة ودخول المزاد.
وعلى المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة .
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