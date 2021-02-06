جلسة صلح بين عائلتين بسبب الخلاف على بروز بلكونات بالغربية.. صور

الغربية - عادل ضرة

أنهت لجنة المصالحات العرفية بكفر الزيات بمحافظة الغربية، خلافات بين عائلتي الأصفر والأعمى بقرية مشلة، بسبب بروز بلكونات، من خلال جلسة صلح تم خلالها إنهاء الخلاف بين الطرفين والصلح بينهما .

كانت العائلتين قد نشبت بينهم خلافات بسبب بروز البلكونات، ولإنهاء النزاع ، تدخل العقلاء وكبار القريتين ، وتشكلت اللجنة في عضويتها العقيد إبراهيم الدهراوى أبن قرية إبيار التابعة لمركز كفر الزيات .

وضمت كلا من " أحمد خفاجة وعلي أبوهاشم وماهر عبد الله والعمده عصام عبد المنعم خلف الله من قرية الكامشمه ، وسامي عبدالله غلاب " .

وإنعقدت الجلسة بمنزل رسمي ذكى الخواجه ، بحضور حسن ناصر العطار عمدة قرية مشله ، وعدد من كبار القرية.

وتم قراءة الفاتحة وسماع شهود الواقعة واقوال طرفي النزاع، وفي نهاية الجلسة، ارتضي الطرفان بقرارات اللجنة ، وتم الصلح وإنهاء الخلافات بينهم .



جلسة صلح بين عائلتين بالغربية