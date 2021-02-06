اليوم السابع
Ads
السبت، 06 فبراير 2021 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جلسة صلح بين عائلتين بسبب الخلاف على بروز بلكونات بالغربية.. صور

السبت، 06 فبراير 2021 02:52 م
جلسة صلح بين عائلتين بسبب الخلاف على بروز بلكونات بالغربية.. صور جلسة الصلح بين العائلاتين
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنهت لجنة المصالحات العرفية بكفر الزيات بمحافظة الغربية، خلافات بين عائلتي الأصفر والأعمى بقرية مشلة، بسبب بروز بلكونات، من خلال جلسة صلح تم خلالها إنهاء الخلاف بين الطرفين والصلح بينهما .

كانت العائلتين قد نشبت بينهم خلافات بسبب بروز البلكونات، ولإنهاء النزاع ، تدخل العقلاء وكبار القريتين ، وتشكلت اللجنة في عضويتها  العقيد إبراهيم الدهراوى أبن قرية إبيار التابعة لمركز كفر الزيات .

وضمت كلا من " أحمد خفاجة وعلي أبوهاشم وماهر عبد الله  والعمده عصام عبد المنعم خلف الله من قرية الكامشمه ، وسامي عبدالله غلاب " .

وإنعقدت الجلسة بمنزل رسمي ذكى الخواجه ، بحضور حسن ناصر العطار عمدة قرية مشله ، وعدد من كبار القرية.

وتم قراءة الفاتحة وسماع شهود الواقعة واقوال طرفي النزاع، وفي نهاية الجلسة، ارتضي الطرفان بقرارات اللجنة ، وتم الصلح وإنهاء الخلافات بينهم .

 

جلسة صلح بين عائلتين بالغربية (1)
جلسة صلح بين عائلتين بالغربية

 

جلسة صلح بين عائلتين بالغربية (3)
عمدة قرية مشلة بجلسة الصلح بين عائلتين بالغربية 

 

 


محافظة الغربية

جلسة صلح عرفيه

كفر الزيات

قرية مشله

الغربية

خلاف على بروز بلكونات

اخبار الغربية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جلسة صلح بين تامر أمين والموديل ميرهان كيلر.. فيديو

السبت، 26 ديسمبر 2020 11:43 م

جلسة صلح تنهى خصومة ثأرية بين عائلتى "آل جودة وآل الطاهر" بالأقصر.. صور

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 12:16 م

جلسة صلح تنهى خلافا بين عائلتين بالقليوبية بحضور المحكمين ورجال الأمن.. صور

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 01:46 م

جلسة صلح وتعهد بعدم التعرض.. انتهاء أزمة التنمر بشخص من ذوى الإعاقة بقنا

الخميس، 08 أكتوبر 2020 06:58 م

جلسة صلح بين رجائى عطية و عيسى أبو عيسى عضو مجلس نقابة المحامين

الإثنين، 27 يوليه 2020 04:17 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة