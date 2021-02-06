جامعة كفر الشيخ تعلن جداول الامتحانات.. والمدن تستعد لاستقبال الطلاب

كفر الشيخ - محمد سليمان

تشهد جامعة كفر الشيخ، استعدادات مكثفة لاستقبال الطلاب، لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر له 20 فبراير الجارى بعدد من كليات جامعة كفر الشيخ بالإضافة استعدادات المدن الجامعية، لاستقبال الطلاب لتسكينهم.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه تم الإعلان عن جداول الامتحانات على الموقع الرسمى للجامعة ومواقع الخاصة بالكليات، إضافة لوضع الجداول فى مناطق بارزة فى الكليات، وأنه شدد على اتباع الإجراءات اللازمة لإجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول والتى تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام، والتأكيد على اتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة.

وأضاف دسوقى لـ"اليوم السابع"، أنه شدد على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية فى وجود جائحة فيروس كورونا على مستوى الطلاب وهيئة التدريس والعاملين حتى يؤدى الطلاب الامتحانات فى سهولة ويسر وسلامة، كما وجه بإعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسى الثانى خلال أسبوع من الآن والانتهاء من إعداد المناهج الدراسية لمقررات الفصل الدراسى الثانى بصورة رقمية لاستيفاء متطلبات التعليم الهجين.

وقال الدكتور طارق الملا، مدير عام المدن الجامعية، إنه تم الانتهاء فى الفترة الماضية من أعمال الصيانة والتطهير والتعقيم، وأعمال صيانة الكهرباء ومياه الشرب لجميع المدن الجامعية، وعددها 5 مدن جامعية، بواقع 3 مدن للطلاب، ومدينتين للطالبات، كما تم تزويد كل مدينة جامعية بجهاز لقياس درجة الحرارة، وتجهيز العيادات الداخلية بكافة الأدوية، وكذلك تعقيم وتطهير خزانات المياه.

وأضاف الملا، أن الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، يتلقى تقارير عن الأعمال الجارية فى المدن الجامعية من أعمال تطهير وتعقيم، واستعدادات للحفاظ على صحة الطلاب.