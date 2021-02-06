جامعة سوهاج تطلق المرحلة الثانية من مشروع "مسار" فى جنوب صعيد مصر

سوهاج محمود مقبول

تنظم جامعة سوهاج صباح يوم الأربعاء القادم الموافق 10 فبراير، مؤتمر لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع مسار، و الذى تنفذه إنرووت للتنمية بتمويل من الحكومة الهولندية، حيث يقوم خلاله الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة بإعطاء شارة إطلاق المشروع بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بالإضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء المؤتمر .

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن مشروع مسار يتسق مع رؤية مصر 2030 ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنمية الأقتصاد المصرى لتعزيز قدرته التنافسية فى الأسواق العالمية ، وزيادة القيمة المضافة للإقتصاد المحلى لمحافظات جنوب الصعيد .

وأضاف "عزيز"، أن المشروع يساعد على خلق فرص عمل مناسبة لشباب الصعيد من خلال دعم الإقتصاد الإنتاجي فى الجنوب وتعزيز مشاركة المرأة الصعيدية فى القوي العاملة .

وذكر الدكتور هانى السلاموني رئيس قطاع البرامج التنموية فى إنرووت، بأن المرحلة الثانية من مشروع مسار سوف تغطي محافظات أسيوط وسوهاج والأقصر وقنا من خلال تقديم الدعم الفنى للمشروعات الناشئة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتوعية بريادة الاعمال في جنوب صعيد مصر وتنسيق الجهود المبذولة في بيئة ريادة الأعمال في مصر مع الجامعات الشريكة

وأضاف الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة أعمال مسار بجامعة سوهاج، أن الجامعة شاركت مع إنرووت للتنمية فى دراسة للقطاعات الإقتصادية وفرص الأعمال فى محافظة سوهاج وسيتم عرض نتائج الدراسة خلال المؤتمر وتأتي مشاركة الجامعة فى الدراسة دعماً لجهود التنمية المستدامة وتطوير الإقتصاد المحلى بالمحافظة .

وأوضح الدكتور محمد عبدالله مدير وحدة تنمية الأعمال بالجامعة ، أن حلقة نقاشية سوف تعقد على هامش المؤتمر بمشاركة محافظ سوهاج و رئيس الجامعة، بالاضافة الى ممثلين عن رجال الأعمال والمستثمرين فى صعيد مصر بالإضافة إلى المجالس التشريعية .

وأوضح المهندس أحمد أمين المدير الفنى لمشروع مسار، أن المشروع يستهدف دعم 20 مشروع ناشئ فى كل محافظة من محافظات جنوب الصعيد حيث سيتم تجهيز حاضنة اعمال مسار بجامعتى سوهاج والأقصر لأستقبال رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة فى مارس 2021 .