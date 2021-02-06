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جامعة المنصورة تستقبل طفلة نبروه المعذبة وتبدأ رحلة علاجها بقسم الأوعية الدموية

السبت، 06 فبراير 2021 04:33 م
جامعة المنصورة تستقبل طفلة نبروه المعذبة وتبدأ رحلة علاجها بقسم الأوعية الدموية
الدقهلية شريف الديب

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استقبل مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، طفلة نبروه "السيدة ر" المعذبة على يد والدها لعلاج (وحمة) تظهر في وجهها.

وقد قام بإجراء الكشف الطبي على الرضيعة الدكتور مسعد سليمان مدير المركز ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية.

وتم إجراء فحوصات شاملة للطفلة بالمركز والذى يضم أحدث الأجهزة الطبية والمعملية وهو أول مركز متخصص بالجامعات المصرية.

وأكد الدكتور مسعد سليمان، أن الوحمة التى تظهر فى وجه الرضيعة تحتاج الى عدة مراحل لعلاجها وسنبدأ المرحلة الأولى بالأدوية لفترة معينة سيقل بعدها حجم الوحمة بمرور الوقت أو تختفي كليا وسيتم متابعتها حالة الطفلة كل ثلاثة أشهر لتقييم الحالة.

يذكر أن جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، أعلنت تبني حالة الطفلة السيدة رمضان عمرها 14 شهرا، صاحبة واقعة فيديو نزع ملابسها ومحاولة حرقها من والدها، لعلاجها داخل مركز جراحة الأوعية الدموية، لعلاج (وحمة) تظهر فى وجه الرضيعة، وذلك بعد مناشدات كثيرة وصلت إلى الجامعة بعلاجها.

ومن جانبها تقدمت أمال البسيوني والدة الطفلة بالشكر إلى جامعة المنصورة، على تبنيها حالة الطفلة، والتكفل بعلاجها وهو ما أعاد الثقة مرة أخري فى شفاءها وفتح باب الأمل لديها.

وأشارت إلى أنها كانت سعيدة بالاستجابة السريعة وتفاعل الجامعة مع حالة نجلتها، وقالت اعاني من مشكلة عدم وجود شهادة ميلاد لابنتي، وهو ما زاد الأمر صعوبة فى علاجها ، ولكن جامعة المنصورة تغاضت عن ذلك وقررت علاجها لحين استخراج الشهادة والاستمرار فى العلاج والتردد على المركز.

وتقدمت بالشكر إلى الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، والدكتور مسعد سليمان مدير مركز جراحة القلب ورئيس قسم الأوعية الدموية ، على ما بذلوه من جهد لعلاج ابنتها.

 

جامعة المنصورة تستقبل طفلة نبروه المعذبة (1)
 

 

جامعة المنصورة تستقبل طفلة نبروه المعذبة (2) 
جامعة المنصورة تستقبل طفلة نبروه المعذبة (3)
 

 

جامعة المنصورة تستقبل طفلة نبروه المعذبة (4)
 

 


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اخبار الجامعات

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