جامعة الإسكندرية تعلن فتح باب القبول ببرنامج "ماجستير الإبداع" مع جامعة حمدان

الإسكندرية - أسماء على بدر

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال بيان له، أن الجامعة قررت فتح باب القبول فى برنامج "ماجستير الإبداع وإدارة التغير" للفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2020/2021، والبرنامج هو درجة ماجستير مشتركة بين جامعة الإسكندرية وجامعة حمدان بن محمد الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبرنامج ماجستير "الإبداع وإدارة التغيير" هو برنامج مميز يُطرح لأول مرة فى مصر، ومدته ثلاثة فصول دراسية فقط (عام ونصف)، وهو معتمد من المجلس الأعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية.

ويهدف برنامج ماجستير "الإبداع وإدارة التغيير" إلى تطوير المهارات القيادية من أجل دعم الإبداع وإدارة التغيير فى المنظمات، ويستهدف القيادات الحالية والمستقبلية فى المنظمات التى تسعى إلى التميز فى ضوء التغيرات العالمية وتوجهات الدولة ، ونظام الدراسة بالبرنامج يشمل حضور محاضرات ، بالإضافة إلى جزء يتم عن طريق التعليم الالكتروني .

ولمزيد من التفاصيل وبيانات التقديم على الرابط:

https://www.alexu.edu.eg/index.php/en/2015-11-24-10-38-07/au-media/au-news/5984-master-degree-in-innovation-and-change-management-3