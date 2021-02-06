جارديان: اعتقال أسترالى مستشار اقتصادى لزعيمة ميانمار واستمرار المظاهرات

كتبت رباب فتحى

قال شون تورنيل، المستشار الاقتصادى الأسترالى لمستشارة ميانمار أونج سان سو كى، لوكالة أنباء رويترز إنه محتجز، بعد أيام من اعتقال الزعيمة البورمية فى انقلاب عسكرى.

وأضاف: "أعتقد أنكم ستسمعون قريبا عن الأمر، لكنني محتجز. اعتقد أنه سيتم اتهامى بشيء، لكن لست متأكدًا مما يحدث".

وتابع في رسالة أرفقها بوجه إيموجى مبتسم: "أنا بخير وقوى، ولست مذنبًا في أى شىء".

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه لم يكن من الممكن الاتصال به فيما بعد.

وفقًا لملفه الشخصى على LinkedIn، والذي يحتوي على صورة له مع أونج سان سو كى، فإن تورنيل أيضًا أستاذ اقتصاد في جامعة ماكوري في سيدنى، ويعيش فى عاصمة ميانمار، نايبيتاو، منذ ديسمبر 2017 أثناء عمله كمستشار اقتصادى خاص للزعيم السابق.

وجاءت هذه الأنباء في الوقت الذي نزل فيه آلاف الأشخاص إلى شوارع يانجون يوم السبت للتنديد بالانقلاب الذي وقع هذا الأسبوع والمطالبة بالإفراج عن أونج سان سو كي ، في أول مظاهرة من هذا القبيل منذ استيلاء الجنرالات على السلطة يوم الاثنين.

وطالبوا الجيش بإطلاق سراح رئيسة الوزراء الحائزة على جائزة نوبل للسلام وزعماء آخرين من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الذين اعتقلوا منذ الانقلاب.

قال أحد المتظاهرين لمراسل الجارديان: "أخبر العالم بما حدث هنا". "العالم بحاجة إلى أن يعرف"، وكان المارة يرشون المتظاهرين بالمياه ويهتفون لهم ويصفقون، بينما تم تشغيل أغانى ثورية داخل المحلات على طول الطريق.

وكُتب على اللافتة الموجودة في مقدمة المسيرة "ضد الدكتاتورية العسكرية"، ارتدى العديد من المتظاهرين اللون الأحمر للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحمل بعضهم الأعلام الحمراء، وحمل آخرون صورًا لأونج سان سو كي والرئيس وين مينت، الذى احتجزه الجيش أيضًا.