اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل مشروعات جديدة لـ باراك أوباما وزوجته ميشيل مع منصة نتفليكس

السبت، 06 فبراير 2021 12:11 م
تعرف على تفاصيل مشروعات جديدة لـ باراك أوباما وزوجته ميشيل مع منصة نتفليكس باراك وميشيل أوباما
ريهام عبد الله

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أعلن الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، وزوجته ميشيل أوباما، عن قائمة من 6 مشاريع جديدة كجزء من صفقتهم المربحة التى تمتد على مدار سنوات، مع  منصة نتلفيكس، وكشفا عن أنهما سيقودان الإنتاج في مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية والأفلام الجديدة، بما فى ذلك فيلم عن الرجل الأول الذى وصل لقمة جبل إفرست.

وكشفت شركة هاير جراوند برودكشنز، التى أسسها باراك وميشيل في عام 2018 بالشراكة مع نتفليكس، أنها تعمل حاليًا على مجموعة متنوعة من أربعة أفلام جديدة ومسلسلان تلفزيونيان آخران، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

باراك وميشيل أوباما
باراك وميشيل أوباما

ومن بين المشروعات سلسلة وثائقية عن المتنزهات الوطنية، وفيلم خيال علمى، وعرض تلفزيونى مبنى على فيلم إثارة عن اختفاء مراهق أمريكى، وقال أوباما في بيان صحفي: "لقد أنشأنا أرضية عليا لرواية قصص رائعة، تبني هذه المجموعة من المشاريع على هذا الهدف والمسار المذهل الذي صاغته أفلام مثل "Crip Camp" و "Becoming" و "American Factory" الحائز على جائزة الأوسكار".

وتابع الزوجان: "من الخيال العلمي إلى جمال عالمنا الطبيعي، تواصل شركة هاير جراوند سعيها للحصول على وجهات نظر جديدة وجرعة من الإلهام، لا يمكننا أن نشعر بالفخر أكثر بالتعاون مع الفنانين الرائعين وراء كل من هذه القصص، كل واحد منهم لديه شيء مهم ليقوله".

ولم يكن لدى أوباما وميشيل خبرة كبيرة في الإنتاج قبل إبرام صفقة مع نتفليكس في مايو 2018، ومع ذلك فقد استعانوا بالعديد من المتخصصين في هذا المجال لتقديم هذه الرؤية.


باراك اوباما

ميشيل اوباما

نتفليكس

منصة نتفليكس

باراك وميشيل اوباما

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