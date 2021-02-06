تعافى وخروج 5 حالات من مصابى فيروس كورونا فى قنا

قنا صابر سعيد

أعلن مستشفي قفط التعليمي، اليوم السبت، عن تعافي وخروج 5 حالات من مصابى كورونا، بعد تماثلهم للشفاء التام.

وقال الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفي، إن المستشفى سجل خروج 5 حالات بينهم زوج وزوجته من مصابى كورونا يرفع عدد المتعافين إلى 86 حالة خروج من المستشفى منذ بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، مشيدا بدور الدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، والدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.

وأضاف الدكتور محمد حسين صالح، المشرف الطبى، بالمستشفى أن الحالات الخمسة من الحالات المتوسطه ومتوسط أعمارهم من 38 عاما إلى 53 عاما، وتم تماثلهم للشفاء.

ومن جانبه أكد الدكتور أبو الحسن الشاذلي، نائب مدير المستشفى للشئون الفنية، أن جميع الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وجميع العاملين يبذلون أقصى جهدهم للعمل على راحة المرضى وسلامته.

وناشد الدكتور محمد رمضان، مدير إدارة العدوى، الأهالى بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات سواء فى الشوارع أو فى أى منطقة خاصة المناطق المزدحمة والأسواق وغسل اليدين باستمرار.