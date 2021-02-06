تطوير ترعة السويس وإنشاء كورنيش وشبكة للصرف الصحي بالمنطقة الصناعية.. صور

السويس- سيد نون

تفقد الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، منطقة الهويس لمتابعة أعمال تطوير علي ترعة السويس وإنشاء مشروع ممشى كورنيش بطول 850 متراً علي جانبي الترعة للحفاظ على منسوب الترعة والشكل الجمالي لها .

وفي الجولة تم التأكيد على مدير هندسة الري بسرعة الانتهاء علي مدير هندسة الري سرعة الانتهاء من الأعمال من تدبيش الترعة وتركيب الستائر الحديدية على جانبي الترعة أمام محطة مياه الرئيسية بمنطقة الباسل وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في الموعد الزمني المحدد .

كما تفقد نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد أعمال إنشاء شبكة الصرف الصحي علي طريق السويس الإسماعيلية المغذي لمنطقة الورش الصناعية وعدد من المناطق المجاورة لها في اطار خطة المحافظة لصيانة وتدعيم خطوط وشبكات الصرف الصحي علي مستوي المحافظة .

ورافق نائب المحافظ في الجولة كل من عالية فريد رئيس حي الجناين ممدوح أنور رئيس حي الأربعين والضبع ناشد مدير الأزمات والكوارث وعمرو سعيد مدير هندسة الري ومحمود زهرة مدير عام فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس وعادل خشانه مدير جهاز التجميل واشرف سليمان مدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بالنظافة ورضا عبود نائب مدير جهاز التجميل والحدائق والإدارات الهندسية بالحي وإدارة المرور والشركات المنفذة .



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