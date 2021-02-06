تجهيز اللجان استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة بنى سويف

أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، الالتزام التام بقرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، والذى عقد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجامعة حلوان.
وأضاف الدكتور منصور حسن فى تصريحات له، أنه تم التأكيد على تجهيز المدرجات والقاعات لعقد الامتحانات، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم.
وأكد رئيس الجامعة، ضرورة عودة العمل بكامل قوته بحضور كافة العاملين منتصف الشهر الحالي استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص مكتب داخل كل مجمع شرق وغرب النيل به جميع الوظائف الحرفية لخدمة كليات كل مجمع في أي وقت.
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