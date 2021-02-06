تجهيز اللجان استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، الالتزام التام بقرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، والذى عقد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجامعة حلوان.

وأضاف الدكتور منصور حسن فى تصريحات له، أنه تم التأكيد على تجهيز المدرجات والقاعات لعقد الامتحانات، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم.