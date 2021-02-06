بورميون من أصول صينية يحتجون في تايوان على انقلاب ميانمار.. صور

تجمع نحو 300 من البورميين ذوي الأصول الصينية في إحدى ضواحي العاصمة التايوانية تايبه، اليوم السبت، لشجب الانقلاب في ميانمار والتعبير عن دعمهم للزعيمة المحتجزة أونج سان سو تشي.

ويعيش في تايوان حوالي 40 ألف نسمة قدموا من ميانمار، التي كانت تعرف باسم بورما سابقا، ومعظمهم من العرق الصيني. وترجع أصول بعضهم إلى القوات الوطنية التي حوصرت في ميانمار في نهاية الحرب الأهلية بالصين في 1949 في حين توافد البعض في سنوات لاحقة فرارا من الاضطهاد والمشاعر المناهضة للصين.

وارتدى الجمع ملابس حمراء، رمز الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي، ورفعوا صورا لها ولافتات باللغات الصينية والإنجليزية والبورمية تدين الانقلاب، وقاموا بمسيرة في الشوارع المحيطة بضاحية (بورما الصغيرة) في تايبه.

وأخذ المحتشدون يرددون "لن نرضى حتى نهاية العالم"، وهو نشيد باللغة البورمية يرجع لانتفاضة قمعتها الحكومة العسكرية بوحشية في 1988.

وقالت يي التي جاءت إلى تايوان بعد احتجاجات 1988 إن من المهم إظهار المعارضة للانقلاب.

وأضافت "عانينا من قمع الحكومة العسكرية لأكثر من 30 سنة. لا نريد أن نعود لهذا".



شجب الانقلاب في ميانمار



يعيش في تايوان حوالي 40 ألف نسمة قدموا من ميانمار



المحتشدون يرددون لن نرضى حتى نهاية العالم