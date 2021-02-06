باكستان: ملتزمون بحل نزاع جامو وكشمير بعقد استفتاء نزيه وفق قرارات الأمم المتحدة

إسلام آباد / أ ش أ/

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم السبت، أن باكستان ملتزمة بحل نزاع جامو وكشمير العالق بين باكستان والهند من خلال عقد استفتاء حر ونزيه وفق قرارات الأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودرى -حسب ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- أن رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان جدد موقف باكستان الراسخ ودعمها لحق الكشميريين فى تقرير المصير خلال خطابه فى منطقة "كوتلي" بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الكشميري.

وأشار المسؤول الباكستانى إلى أن خان تحدث مرارا وتكرارا عن قرارات مجلس الأمن الدولى بشأن جامو وكشمير، وشدد على ضرورة تنفيذ تلك القرارات لجلب السلام فى المنطقة.