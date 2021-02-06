اليوم السابع
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انطلاق الحملة القومية لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية بالسويس

السبت، 06 فبراير 2021 05:02 م
انطلاق الحملة القومية لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية بالسويس انطلاق الحملة القومية لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية بالسويس
السويس – سيد نون

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أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة السويس، برئاسة الدكتور طارق ذكى، مدير المديرية، اليوم السبت، عن بدء توزيع اللقاحات للوحدات البيطرية  لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع فى إطار الحملة القومية الأولى لعام 2021 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية.

ومن جانبه قال دكتور طارق ذكى، إن المستهدف من الحملة  تحصين عدد 12 ألف رأس من الماشية بالقطاع الريفى بالمحافظة، لافتا إلى أنه تم توزيع اللقاحات على 12 وحدة بيطرية تغطي جميع القري بالقطاع الريفي وتستمر الحملة لمدة شهر .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالسويس، أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات وكافة الإجراءات من توفير اللقاح والأدوات اللازمة للوقاية والأمان الحيوي والتأكد من سلامة الثلاجات للتخزين لضمان سلامة اللقاح .

وأشار إلى أنه تم توجيه الإرشاد البيطري لتوعية المواطنين وأصحاب رؤوس الماشية بأهمية التحصين وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية وأهمية التسجيل والترقيم، متمنيا من المربيين الاستجابة والتعاون مع الأطباء البيطريين بالحملة لتعم الفائدة على الجميع.

 

 

 


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