اليونان تستأنف عمل قنصليتها فى بنغازى بعد انتخاب المجلس الرئاسى الليبى

كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم السبت، في بيان، عن قرار أثينا استئناف عمل سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، وفتح قنصليتها العامة فى بنغازى بشرق البلاد، وأوضح البيان أنه "في ضوء أحداث الأمس، وخاصة انتخاب الرئيس المؤقت للمجلس الرئاسى، محمد المنفى، وأعضاء المجلس، ورئيس الوزراء الليبي، خلال منتدى الحوار السياسي الليبي، وتنفيذا لقرار وزير الخارجية نيكوس ديندياس، ستستأنف السفارة اليونانية عملها في طرابلس فورا، فى الوقت نفسه، ستبدأ الإجراءات اللازمة لفتح القنصلية العامة لليونان في بنغازى"، بحسب " روسيا اليوم".

رحبت اليونان بتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، التي ستعمل حتى إجراء انتخابات مقررة في 24 ديسمبر المقبل، معربة عن أملها أن يسهم ذلك بشكل حاسم في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا.