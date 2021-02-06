وقالت مصادر في الخارجية النمساوية إن قرار التمديد جاء بسبب استمرار تفاقم أوضاع انتشار العدوى بالسلالات الجديدة من وباء "كورونا" في البلاد، وبهدف تخفيف الأعباء على المستشفيات والخدمات الطبية.



وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، مؤخرا، اكتشاف 75 حالة من فيروس كورونا المتحور (سلالة جنوب أفريقيا) في ولاية تيرول النمساوية.

يشار إلى أن دولة الجوار سلوفاكيا أعلنت أمس الجمعة عن تطور لوضع كورونا إذ أكدت أن الطفرة البريطانية تنتشر بسرعة كبيرة وبلغت 71% من الإصابات الإيجابية الجديدة.