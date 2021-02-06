اليوم السابع
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القوات السودانية تعتقل عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع

السبت، 06 فبراير 2021 03:48 م
القوات السودانية تعتقل عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع القوات السودانية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت لجنة إزالة التمكين في السودان، عن اعتقال صلاح مناع، مساعد رئيس حزب الأمة، وعضو لجنة التفكيك وإزالة التمكين نظام الـ30 من يونيو 1989، اليوم السبت من قبل قوات الأمن السودانية.

وقالت اللجنة في بيان نشرته وسائل إعلام سودانية، إن قوة شرطية وصلت إلى مقر اللجنة، وأبرزت أمر قبض صادر في مواجهة صلاح مناع بموجب البلاغ المفتوح في مواجهته ومن ثم توجه معهم مناع للنيابة لمباشرة التحريات.

وأوضحت اللجنة، أنه بموجب المواد (159 – 62 – 160)، الخاصة بالسمعة، وإثارة الكراهية ضد القوات النظامية، الإساءة والسباب، تم توجيه التهم إلى مناع.

وتعمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 علي استرداد الأموال العامة حيث تعمل اللجنة على تفكيك بنية التمكين السياسي والأمني والاقتصادي لنظام الثلاثين من يونيو. 
 

القوات السودانية

صلاح مناع

لجنة إزالة التمكين

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